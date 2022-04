Galp cria 50 estágios profissionais para refugiados ucranianos em Portugal

A Galp abriu um programa com 50 estágios profissionais para refugiados ucranianos deslocados devido à guerra na Ucrânia, que “visa criar novas oportunidades de carreira em diversas áreas de conhecimento e garantir condições para a integração em Portugal”, informa a empresa em comunicado.

Com uma duração prevista de 12 meses para cada estágio, dividido em duas fases de seis meses cada, o Galp Integration Program permite que aos interessados desenvolverem o percurso profissional em áreas como a Engenharia, Análise de Dados, IT, Finanças, Economia e Gestão, Contabilidade, Petrofísica e Ciências da Terra, Energia ou Direito.

A empresa diz que “o número final de bolsas será ajustado em função do interesse pela comunidade ucraniana que teve de abandonar o seu país após a invasão russa”. A bolsa em causa será complementada por subsídio de alimentação e seguro de saúde, abrangendo o agregado familiar, e incluirá, se necessário apoio na integração em Portugal, como assistência à procura de alojamento e apoio à inclusão de filhos no sistema educativo português.

O programa foi delineado em parceria com o IEFP e conta com o apoio da embaixada da Ucrânia, do Alto Comissariado para as Migrações, das Câmaras Municipais de Matosinhos, Lisboa e Cascais e da Cruz Vermelha Portuguesa na sua divulgação e na identificação dos potenciais interessados.

“As plataformas Spilka, Speak e Wehelpukraine estão também envolvidas na integração de ucranianos em Portugal e na divulgação deste programa da Galp”, revela a nota. Os interessados poderão inscrever-se na página do programa.