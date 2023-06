O programa, que se divide nas iniciativas IN.COMUNIDADE e IN.STARTUP, está a aceitar candidaturas até ao dia 27 de setembro, procurando talento individual e coletivo, visando o ecossistema de startups e toda a comunidade em torno de soluções sustentáveis.

29 Junho 2023, 18h42

A Galp e o município de Matosinhos deram a conhecer hoje o programa Colmeia, “um projeto de inovação colaborativa na comunidade que pretende impulsionar o empreendedorismo e a transição energética” naquele concelho.

O programa, que se divide nas iniciativas IN.COMUNIDADE e IN.STARTUP, está a aceitar candidaturas até ao dia 27 de setembro, procurando talento individual e coletivo, visando o ecossistema de startups e toda a comunidade em torno de soluções sustentáveis.

Em nota enviada à imprensa, a Galp explica que o “IN.COMUNIDADE está direcionado para catalisar o empreendedorismo na região, permitindo que moradores locais participem ativamente no processo de inovação e transição energética em Matosinhos”, onde os “participantes terão a oportunidade de desenvolver as suas ideias inovadoras, receber orientação especializada e ter acesso a recursos, know how e apoio para transformar ideias em realidade”.

Os três primeiros premiados receberão, por ordem, 12.500 euros, 7.500 euros e 5.000 euros.

O Colmeia foi co-criado com o coletivo de inovação imatch, tendo ainda como parceiros o Yunus Social Innovation Center da Católica Lisbon (Parceiro de Conhecimento), a Galp Upcoming Energies (Parceiro de Inovação) e a Fundação Galp (Parceiro Social).