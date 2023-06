A Galp e a Total dizem que ambas pretendem contribuir com as suas competências técnicas e conhecimento dos mercados energéticos para desempenharem um papel-chave no desenvolvimento do sector eólico offshore em Portugal.

20 Junho 2023, 14h57

A Galp e a francesa TotalEnergies acordaram explorar em conjunto potenciais oportunidades na energia eólica offshore em Portugal, numa altura em que o país inicia um plano para a promoção de 10 GW de capacidade eólica offshore nos próximos anos.

“Portugal, um dos países europeus com maior quota de energia eólica no seu mix elétrico, estabeleceu a ambição de promover o desenvolvimento de 10 GW de capacidade eólica offshore, abrindo um leque de oportunidades ao longo da sua vasta linha costeira, com condições meteorológicas favoráveis e infraestruturas industriais adequadas”, sublinha a Galp.

Em comunicado, as duas empresas revelam que irão trabalhar em conjunto para desenvolver potenciais projetos eólicos offshore ao longo da costa portuguesa.

“Esta parceria combina a forte presença e conhecimento do mercado português da Galp, com as competências da TotalEnergies em projetos eólicos offshore de grande escala (com um portfólio global de 12 GW) e uma presença ibérica em expansão”, revela o comunicado.

A Galp e a Total dizem que ambas pretendem contribuir com as suas competências técnicas e conhecimento dos mercados energéticos para desempenharem um papel-chave no desenvolvimento do sector eólico offshore em Portugal.

A Galp e a TotalEnergies partilham o compromisso com a transição energética e estão determinadas a desenvolver fontes de energia renováveis que ajudem a reduzir as emissões de carbono e a promover o desenvolvimento sustentável, em linha com a ambição de ambas as empresas de atingirem emissões líquidas neutras a nível mundial até 2050.

“Estamos muito satisfeitos com esta nova parceria com a Galp, um dos players mais relevantes na Península Ibérica, que contribuirá para a nossa ambição de instalar 100 GW de capacidade global de geração renovável até 2030. A TotalEnergies é um dos protagonistas da transição energética na Europa. A energia eólica offshore reforçará as atividades renováveis da TotalEnergies em Portugal, onde temos um portfolio total de mais de 1 GW de projetos solares e eólicos em operação ou em desenvolvimento,” afirma Olivier Terneaud, VP de Eólica Offshore da TotalEnergies.

“A Galp planeia transformar a sua base industrial em Portugal para disponibilizar uma vasta gama de soluções energéticas de baixo carbono e as energias renováveis são a espinha dorsal desta transição,” afirma Georgios Papadimitriou, administrador executivo da Galp para as Renováveis, Novos Negócios e Inovação. “Com o país a olhar para a energia eólica offshore, não poderíamos associar-nos a um melhor parceiro do que a TotalEnergies para explorarmos esta nova oportunidade,” acrescentou.

Em Portugal, a TotalEnergies tem mais de 130 colaboradores envolvidos na área das energias renováveis e uma carteira de mais de 550 MW de energia eólica e solar em desenvolvimento. Através da sua afiliada Total Eren, opera uma carteira de 545,1 MW de capacidade instalada de FER, abrangendo diversas tecnologias, nomeadamente eólica onshore, solar fotovoltaica e hídrica, lê-se no comunicado.