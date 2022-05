Galp, EDP e EDP Renováveis foram as cotadas com maior representatividade no PSI em abril

Segundo os dados estatísticos da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), em abril, o índice PSI encerrou nos 5.930,01 pontos, menos 1,8% do que em março e mais 17,4% do que no período homólogo de 2021. A Galp (12,62%), a EDP (11,90%) e a EDP Renováveis (11,77%) foram os emitentes com maior representatividade no índice.

A volatilidade do índice foi de 12,29%, abaixo dos 18,70% fixados no mês anterior e acima dos 10,40% registados em igual período do ano passado, lembra a CMVM.

Em termos do valor das transações efetuadas no mercado secundário a contado totalizou 2.961,9 milhões de euros, menos 1.234,4 milhões de euros (-29,4%) do que em março e mais 282,4 milhões (10,5%) do que em abril de 2021.

No MTS Portugal (mercado de dívida pública), o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 6.879 milhões de euros em abril, o que representa um crescimento mensal de 20,3%, com as transações sobre Obrigações do Tesouro e sobre Bilhetes do Tesouro a aumentarem 24,7% e 19,3%, respetivamente.

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon totalizou 231.232,0 milhões de euros, mais 1.056,8 milhões (0,5%) do que no mês anterior e mais 2,7% do que no período homólogo. O segmento acionista do mercado regulamentado caiu 2,1% para 84.562,5 milhões de euros e o segmento obrigacionista cresceu 2% para 146.288,2 milhões de euros.