19 Junho 2023, 17h59

A Galp abriu candidaturas para a segunda edição do concurso “Startup the Future”, que dá às jovens empresas vencedoras a possibilidade de desenvolver projetos-piloto financiados pela petrolífera e um convite a apresentarem-se na Web Summit 2023.

Os empreendedores, de startups e scale-ups de qualquer nacionalidade, podem inscrever-se até ao próximo dia 10 de setembro nas cinco categorias desta competição global de inovação da Galp Upcoming Energies: gestão de dados, armazenamento e processos, descarbonização, social e mobilidade elétrica.

Mais precisamente: managing data (soluções que confiram maior flexibilidade e fiabilidade no fornecimento de energia renovável); scaling energy storage & environmental processes (ideias para reduzir o impacto das operações da empresa e soluções de hardware que permitam a transição para sistemas de energia mais sustentáveis); decarbonizing & optimizing industry (eficiência da indústria, monitorização de sistemas e descarbonização), bringing energy to everyone (combate à pobreza energética e facilitação de acesso à energia de comunidades menos desenvolvidas) e harnessing electric mobility, em parceria com a BMW (soluções e serviços de mobilidade elétrica e otimização de frotas).

“As startups vencedoras vão, eventualmente, poder trabalhar com a Galp na aceleração do seu projeto, através das suas unidades de negócio e equipas de inovação. A energética poderá financiar na totalidade a execução do piloto das soluções selecionadas – em Portugal, Espanha Brasil e/ou Moçambique –, vai dar a conhecer aos empreendedores a sua equipa de Corporate Venture Capital e ainda oferece um passaporte para a Web Summit 2023”, diz a empresa, em comunicado divulgado esta terça-feira.

No âmbito desta iniciativa “Upcoming Energies”, houve 31 calls abertas, através das quais a Galp teve contacto com 426 startups/projetos num total de 4.118 participantes. Quanto ao concurso “Startup the Future”, em 2022 recebeu mais de 200 candidaturas de 54 países.

Dois finalistas da edição do ano passado têm pilotos em desenvolvimento, como é público. Ou seja, a startup nigeriana Koolboks, que está a testar em Moçambique a sua solução de refrigeração com base em energia solar e baterias de lítio, e eslovaca Mobilize, que está prestes a entrar em Portugal e Espanha com a sua plataforma de pontos de carregamento de veículos elétricos.