A Garrigues assessorou a TagEnergy numa emissão de Green Bonds de valor máximo de 570 milhões de euros, a realizar em duas moedas (dólar australiano e euros), tendo como investidores a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) e a GIC.

23 Junho 2023, 15h43

A Garrigues assessorou a TagEnergy numa emissão de Green Bonds de valor máximo de 570 milhões de euros, a realizar em duas moedas (dólar australiano e euros), tendo como investidores a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) e a GIC.

A assessoria à TagEnergy foi prestada em conjunto com a White & Case LLP International Law Firm.

“Esta transação é um marco importante para a TagEnergy, uma vez que a emissão será fundamental para apoiar o crescimento da sua carteira de energia renovável eólica onshore, sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) e activos solares fotovoltaicos no Reino Unido, Europa e Austrália”, em que a primeira tranche, no valor global de 270 milhões de euros, servirá para reforço do financiamento da construção da primeira fase do projeto Golden Plains Wind Farm, na Austrália”, refere o escritório de advogados português.

A equipa de Garrigues foi liderada pelo sócio Vasco Rodrigues e é composta também pelos advogados Ricardo Lira, Tomás Silva e Luísa Penkal.