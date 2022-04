Gasóleo sobe seis cêntimos e gasolina dois na próxima semana. Governo não mexe no ISP

Na próxima semana, os combustíveis regressam aos aumentos. Segundo a estimativa do Governo, com base nos dados do mercado, o preço do gasóleo deverá registar uma subida de seis cêntimos por litro, enquanto o preço da gasolina deverá subir 2 cêntimos por litro.

“O desconto temporário do ISP manter-se-á inalterado na próxima semana, sendo de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina“, informa comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.

Autovoucher já devolveu mais 117,5 milhões de euros às famílias

Na mesma nota, o Ministério das Finanças revela ainda mais de três milhões de portugueses já receberam mais de 117,5 milhões de euros através do programa Autovoucher, anunciado em outubro de 2021 e que foi reforçado por causa do impacto da guerra na Ucrânia nos preços dos combustíveis.

Recorde-se que no âmbito do Autovoucher, o Governo reembolsa os consumidores em 10 cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros/mês, ou seja, dá um benefício de cinco euros mensais por pessoa. Porém, em consequência do impacto económico decorrente do conflito na Ucrânia, o Governo decidiu reforçar a medida tendo aumentado de cinco para 20 euros por pessoa, durante o mês de março.

O Autovoucher foi uma iniciativa apresentada pelo Governo em outubro de 2021 e que estava prevista para durar cinco meses. Para beneficiar do Autovoucher, é necessário estar registado na plataforma do IVAucher.