Generais russos vão ignorar Putin se der ordem para disparar armas nucleares, diz especialista no Kremlin

Os generais russos vão ignorar Vladimir Putin se o presidente der ordens para disparar armas nucleares contra o ocidente, segundo a opinião de um jornalista especialista no Kremlin.

Christo Grozev acredita que Putin será ignorado porque as elites políticas, militares e económicas da Rússia acreditam que o presidente está a morrer.

“Observámos a Putin a agarrar espasmodicamente o canto da mesa com o braço direito durante o reunião com [o ministro da Defesa Sergei] Shoigu. E o casaco muito alto e apertado em volta do pescoço, o andar cambaleante e a coxear. Ele está doente ou somos nós que queremos que fique doente?”, perguntou o jornalista ucraniano Dmitry Gordon a Christ Grozev.

“Não posso falar sem informações, mas sabemos que os oligarcas do seu círculo mais próximo dizem [que Putin está doente]”, começou por dizer o jornalista búlgaro e um dos responsáveis pelo site de investigação jornalística Bellingcat.

“Também sabemos que a Lubyanka [serviços secretos FSB] enviaram uma carta há um mês a todos os chefes regionais a dizer: “Se ouvirem dizer que ele tem uma doença muito grave, insistimos que não prestem atenção. Portanto, todos eles pensaram exatamente o oposto”, acrescentou.

Na sua opinião, os generais russos não vão aceitar uma ordem de Putin para usar armas com grande poder de destruição.

“Penso que não interessa muito se ele está a morrer ou gravemente doente, o que interessa é que as pessoas à sua volta pensam isso. Porque isto muda a fórmula: isto é um factor que pesa no nível de lealdade para com ele. Eu acredito que este factor – que as pessoas que estão perto dele pensam que ele não está bem de saúde – diminui o risco de eles obedecerem às suas ordens para matar inimigos, tal como fizeram no passado”, destacou o jornalista de investigação.

“Esta mesma razão torna improvável que alguém venha a carregar no botão nuclear, com a ideia de que se ele morrer em três ou seis meses, quem é que os vai proteger de um julgamento como o de Nuremberga?”, disse Grozev em referência ao julgamento que teve lugar no final da segunda guerra mundial na cidade alemã de Nuremberga onde foram julgados e condenados os altos líderes nazis.