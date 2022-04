General Motors e Honda prolongam parceria com produção de veículos elétricos

De forma a darem continuidade à sua parceria, a General Motors (GM) e a Honda vão criar uma plataforma que vai permitir a produção de milhões de veículos elétricos até 2027, informa a agência “Reuters” esta terça-feira, 5 de abril.

No entanto, a GM vai começar a construir dois SUV elétricos para a Honda em 2024, o Honda Prologue e um modelo Acura. As duas construtoras não revelaram os valores envolvidos no desenvolvimento desta nova plataforma.

“A GM e a Honda vão compartilhar as melhores estratégias de tecnologia, design e fabrico para distribuir veículos elétricos acessíveis à escala global, incluindo os nossos principais mercados na América do Norte, América do Sul e China”, referiu a presidente-executiva da GM, Mary Barra, em comunicado.

Este acordo faz parte da estratégia da General Motors para alcançar a neutralidade carbónica dos seus produtos e operações globais até 2040 e eliminar as emissões de gases de veículos nos Estados Unidos até 2035, enquanto a Honda pretende alcançar a neutralidade de carbono de um modo global até 2050.

“A Honda e a GM vão aproveitar a nossa colaboração tecnológica de sucesso para ajudar a alcançar uma expansão nas vendas de veículos elétricos”, afirmou o CEO da Honda, Toshihiro Mibe.