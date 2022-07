Generg conclui obras nos três parques maiores parques eólicos em Portugal

A Generg, empresa do Grupo Novenergia, anunciou a conclusão de três projectos de sobre-equipamento dos seus três maiores parques eólicos em Portugal. Em comunicado a Generg diz concluiu em julho “o sobre-equipamento dos seus 3 maiores parques eólicos em Portugal”.

Este processo veio acrescentar uma potência de 52,8 MW (megawatts) eólicos ao seu portfolio de equipamentos de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, contando agora com uma potência eólica instalada total no país de cerca de 500 MW.

“Estes três novos parques eólicos são compostos por algumas das maiores e mais potentes turbinas eólicas atualmente existentes no mercado e colocam a Generg/Novenergia numa posição de vanguarda nesta área, tendo sido um dos primeiros players de renováveis do setor a sobre-equipar os seus parques eólicos”, refere a empresa do Grupo Novenergia, detida a 100% pela Total Eren, um dos principais produtores independentes de energia renovável (IPP) com sede em França.

“Este foi um intenso e cuidadosamente planeado processo de construção que termina agora com sucesso, com a instalação e colocação em serviço da última máquina do sobre-equipamento do Parque Eólico da Gardunha”, diz Generg.

Para os 3 projetos de sobre-equipamento do Caramulo, Gardunha e Pinhal Interior, com uma capacidade total de 52,8 MW, o financiamento, estruturado em regime de project finance, foi concluído entre uma sub-holding do Grupo que detém as 3 SPVs para estes projetos e um sindicato bancário composto por duas entidades bancárias, que não foram reveladas.

No caso do Parque Eólico do Caramulo, e em simultâneo com os trabalhos de sobre-equipamento, foi também efetuada no final de 2021, uma extensão do Parque existente com uma nova turbina Nordex N149 de 4.8 MW, para juntar aos 90 MW já instalados naquele local.

O comunicado diz que “a relação de proximidade com as Câmaras Municipais e todas as entidades locais e nacionais envolvidas neste processo, que demonstraram sempre total disponibilidade e entendimento para a resolução dos problemas que foram surgindo, foram assim também um fator fundamental para o sucesso deste ambicioso processo pioneiro no nosso país”.

As equipas técnicas da Generg estão neste momento empenhadas na concretização de um novo parque eólico na zona centro de Portugal e num segundo momento do processo de sobre-equipamento de alguns dos seus restantes parques eólicos, prevendo o arranque destes projetos durante o ano de 2023, revela a empresa.