11 Setembro 2023, 11h27

O comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, está confiante de que se está “próximo do pico das taxas de juro na União Europeia”. Em conferência de imprensa, após serem conhecidas as previsões de Verão, Gentiloni antecipou-se à reunião do Banco Central Europeu (BCE) desta quinta-feira, onde é esperada a pausa das subidas.

“A decisão será tomada pelo BCE, mas o que estimamos com base nas projeções das taxas de juro de curto prazo é que estamos próximos do pico das taxas de juro na UE”, disse o comissário para a Economia esta segunda-feira, 11 de setembro.

Bruxelas assume que a política monetária do BCE está a produzir efeitos na economia da Zona Euro, mas que existem riscos ligados ao crescimento económico. Sendo o objetivo final estabelecer a inflação nos 2%, Gentiloni aponta que a evolução desta taxa ainda é incerta e que dependem de diversos fatores económicos.

Inclusivamente, as novas previsões mostram que a inflação da Zona Euro se deve fixar em 5,6% no fim do ano e em 2,9% em 2024.

Paolo Gentiloni aponta que ainda existe “um caminho estreito para as políticas orçamentais, porque o desafio é continuar a apoiar investimentos, usando o Plano de Recuperação e Resiliência ou recursos nacionais, sem comprometer a política monetária”.

De relembrar que a Comissão Europeia reviu hoje em baixa o crescimento económico da Zona Euro, nomeadamente para 0,8% em 2023 e 1,3% em 2024.