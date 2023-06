Imagine uma situação delicada da sua vida pessoal, seja pelas causas ou pelas consequências. Pode ser uma situação de cariz profissional, financeiro ou até uma situação de relacionamento pessoal. Agora, pense nas pessoas com quem partilhou, ou poderia partilhar essa situação, nos seus mais ínfimos detalhes. Arrisco dizer que sejam pessoas em quem deposita uma elevada confiança.

No mundo dos negócios, a confiança também não é novidade. Talvez seja até o principal fator para sucesso nos negócios, desde que existem trocas comerciais. Contudo, num mundo cada vez mais virtual e digital, a confiança tem vindo ser desafiada, sendo cada vez mais “A” palavra-chave nos negócios: em primeiro lugar nas relações com clientes e colaboradores, mas também com todas entidades que se relacionam com as empresas, direta ou indiretamente. Em resumo todos beneficiam pela confiança que geram e pela confiança que recebem (em troca).

Numa altura em que se assinala o quinto aniversário da entrada em aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), acredito que a gestão da privacidade pelas empresas comece a deixar de ser vista como apenas uma obrigação regulamentar, para passar a ser também como um instrumento de criação de confiança. Uma visão exclusiva de conformidade será cada vez mais uma perspetiva retrógrada na gestão da privacidade.

Para ajudar esta transição, neste quinto aniversário do RGPD, surge um instrumento fulcral para uma gestão da privacidade capaz de criar confiança. O EUROPRIVACY. Trata-se do primeiro mecanismo europeu para certificação das empresas e organizações quanto à proteção de dados pessoais. É reconhecido em todo o espaço da União Europeia (ao nível das autoridades competentes) e o seu âmbito pode ainda cobrir a legislação de proteção de dados de outros países (como por exemplo, EUA, UK, Suíça).

E é com o mote da confiança que lanço o desafio às empresas e organizações portuguesas para a obtenção do certificado Europrivacy. É este mecanismo de certificação que vai validar se as empresas, que habitualmente lidam com dados pessoais, utilizam as melhores práticas para o tratamento dos dados.

Cinco anos desde a entrada em vigor do RGPD, este é o primeiro passo, e talvez um dos mais importantes, para a gestão da privacidade orientada ao reforço da confiança nos negócios e para com as pessoas.