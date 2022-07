Gestora de fundos de capital de risco para start-ups Antler abre em Lisboa e Madrid

A Antler, gestora global de fundos de ‘venture capital’, que investe desde a pré formação da start-up à fase de scale-up ou de crescimento, chegou a Portugal. O início da atividade em Lisboa e Madrid dá-se com a abertura de escritórios e com a intenção de fazer mais de 30 investimentos ibéricos até 2023.

A Antler é uma gestora global de fundos de ‘venture capital’, isto é, capital de risco que investe em empresas com elevado potencial de crescimento e que se encontram no início do seu ciclo de vida, que apoia a criação, desenvolvimento e crescimento de start-ups e que investe em empreendedores desde a fase de formação de equipa, e até, em alguns casos, na fase de formação da ideia.

Foi criada em 2017 pelo norueguês Magnus Grimeland, atual CEO, e conta com uma base alargada de investidores que vão desde os fundos soberanos dinamarquês e norueguês até ao co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin.

A entrada simultânea da Antler em Portugal e Espanha tem como objetivo criar uma infraestrutura comum de apoio a empreendedores e “maximizar o potencial destes dois hubs tecnológicos, que têm tido dos crescimentos mais rápidos na Europa e começam a ter um impacto transformacional nas economias locais”, diz a gestora em comunicado.

A empresa pretende investir, até 2030, em mais de 6.400 empresas e potenciar a criação de mais de 210 mil postos de trabalho no conjunto das empresas do seu portfólio, contribuindo com 34 mil milhões de euros para o PIB mundial e apoiando mais de um milhão de empreendedores.

A Antler explica que Portugal, que conta com sete unicórnios, viu, em 2021, as start- ups com ADN português angariarem 1.400 milhões de euros de investimento, enquanto Espanha, que conta com onze unicórnios, angariou 4.300 milhões de euros de investimento em 2021. São por isso dois mercados que cabem no core business da Antler.

“O processo de investimento da Antler tem como princípio base apoiar os melhores empreendedores, independentemente da nacionalidade, género ou background sócio-económico. Assim, 34% das empresas têm uma mulher como co-fundadora e em cerca de metade o cargo de CEO é ocupado por mulheres”, lê-se no comunicado.

Nesse sentido, a Antler diz que “está a construir uma equipa para cobrir ambos os países com a missão de identificar e investir nos empreendedores e nas ideias com maior potencial, ajudando a construir start-ups globais alavancadas no talento existente em ambos os mercados”.

Os portugueses Sérgio Massano (sócio e director de Expansão da Antler) e Ricardo Batista (diretor, ex-Glovo) são os primeiros membros da equipa ibérica da Antler, que está nos cinco continentes, com investimentos em mais de 500 empresas e fundadores de 70 nacionalidades.

Sérgio Massano é sócio e head of Expansion da Antler, tendo liderado o crescimento da empresa para 21 países nos seis continentes; antes, foi diretor da Seaya Ventures, um fundo espanhol de Venture Capital com operações na Península Ibérica e na América Latina, e diretor geral da Linio México, um dos maiores e-Commerce da América Latina. Ricardo Batista foi diretor geral da Glovo, o maior unicórnio de Espanha, entre 2019 e 2021. Mais recentemente, foi diretor geral da Lola Market, uma empresa com sede em Madrid, adquirida pela Glovo.

Sérgio Massano, da Antler, destaca na nota que “o investimento em start-ups em Portugal e Espanha representa apenas 27% e 67%, respetivamente, da média do investimento de capital de risco na EU em percentagem do PIB, o que significa que ainda há muito a fazer para atrair mais investimento para potenciar o talento que existe nos dois países”.

“É esta oportunidade que a Antler pretende aproveitar”, acrescenta Ricardo Batista, que aponta o facto de o modelo da Antler ter permitido apoiar com sucesso mais de 3.500 empreendedores em 21 centros empresariais em todo o mundo, sendo que desses, apenas 8 eram portugueses e 27 espanhóis.

Sérgio Massano explica que “o modelo da Antler é distinto porque somos uma ‘venture capital’ muito prática, que está envolvida com os fundadores desde o início e queremos aplicar isso à realidade ibérica, tirando partido da qualidade do talento e de inovação que cresceu exponencialmente nos últimos anos em Portugal e Espanha. Queremos, agora, ajudar a converter esse conhecimento em produtos e empresas com um impacto transformador na economia e sociedade”.

Já Ricardo Batista refere que “o compromisso da Antler é apoiar localmente os empreendedores a resolver problemas globais, sem terem de se mudar para outros centros de maior dimensão, como os EUA ou outros países europeus”.

No comunicado Magnus Grimeland, CEO da Antler, destaca “a importância da entrada em Portugal e Espanha, como parte fundamental da expansão da nossa presença global”.