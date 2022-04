Global Blue assina acordo com Viva Wallet para ‘tax free’ nas soluções de pagamento

A Global Blue, líder mundial na gestão de operações Tax Free, anunciou em comunicado que fechou um acordo com a Viva Wallet, o primeiro neobanco europeu, inteiramente baseado em cloud, com escritórios em 23 países na Europa e no Reino Unido. O acordo prevê a instalação da aplicação Tax Free da Global Blue nas soluções de pagamento da Viva Wallet em Portugal e permite também aos comerciantes aumentar as vendas juntos dos clientes extracomunitários.

“Para o comerciante, este acordo permite que passe a ter acesso a partir de um único dispositivo a múltiplas aplicações e ao Tax Free, além dos serviços associados a pagamentos”, refere o comunicado.

“A Viva Wallet veio mudar a forma como os negócios recebem e realizam pagamentos”, realça a empresa.

“O acordo agora anunciado prevê a utilização da aplicação Tax Free da Global Blue na aplicação Viva Wallet POS que pode ser utilizada em qualquer dispositivo Android 8.1 com NFC, no Viva Wallet One e nos seus dispositivos Android, em todos os comerciantes, em Portugal e na Europa”, detalha a nota.

A propósito deste acordo, Renato Leite, Managing Diretor da Global Blue, destaca no comunicado que as “duas empresas juntam-se para oferecer aos comerciantes a funcionalidade de emitir Tax Free nos terminais de pagamento que já dispõem em loja ou nos seus dispositivos Android através da nova aplicação Viva Wallet POS, permitindo, desse modo, uma utilização alargada e integrada num único dispositivo”.

“Esta solução vai ao encontro das expectativas de digitalização do retalho ao integrar o serviço de alto valor acrescentado para os comerciantes. A partir de agora, os comerciantes vão poder fazer a emissão digital de Tax Free, ou seja, sem recurso a formulários em papel, poupando tempo e trazendo conveniência a toda a experiência de compra e reembolso de IVA, uma componente muito apreciada pelos global shoppers que visitam Portugal e na qual a Global Blue foi pioneira na respetiva implementação”, acrescenta o gestor.

Já Pedro Saldanha, Country Manager da Viva Wallet Portugal, diz que “este acordo com a Global Blue vem acrescentar valor ao serviço prestado aos comerciantes através das soluções de pagamento de última geração que a Viva Wallet disponibiliza em toda a sua rede. Procuramos, a todo o momento, integrar as tecnologias e os serviços que trazem valor à nossa rede e o trabalho que desenvolvemos com a Global Blue permitiu alcançar um acordo que vai beneficiar os nossos clientes, permitindo-lhes obter rendimentos adicionais junto dos seus clientes”.

Ao fazer o download da nova aplicação Viva Wallet POS para dispositivos Android, os comerciantes podem aceitar pagamentos contactless e com PIN, através da funcionalidade do Tap On Phone, de forma imediata e sem a necessidade de ter qualquer dispositivo adicional.

“Isto permite aos comerciantes melhorar a sua experiência no momento do checkout, reduzindo as filas de espera dos clientes em loja, e através de um serviço que lhes oferece total mobilidade e garante um processo de pagamento fácil, seguro e sem falhas”, detalha o comunicado.

A empresa diz ainda que “utilizando esta tecnologia inovadora ou os terminais de pagamento automáticos, os clientes da Viva Wallet têm também acesso a vários benefícios, tais como uma conta comercial gratuita com IBAN português, cartões de débito empresariais com BIN português, liquidação no dia seguinte, relatórios avançados, gestão de despesas da empresa e comissões de aceitação até 0%”.

Global Blue é um parceiro de longa data dos retalhistas em todo o mundo e está cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque.