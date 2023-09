José Paulo Fafe, Diogo Risueño Agostinho e Filipe Miguel Nascimento entram numa equipa que continua a ser liderada por Marco Galinha.

6 Setembro 2023, 17h18

A Global Media Group (GMG) passa a contar com três novos membros no Conselho de Administração. São eles José Paulo Tição de Freitas Fernandes Fafe, Diogo Risueño da Cruz Agostinho e Filipe Miguel de Cruz e Queirós Nascimento. Os nomes foram revelados através de comunicado pelo grupo de media.

Chegam para reforçar uma equipa já composta por Marco Belo Galinha, o presidente do conselho de administração, António Manuel Mendes Ferreira, Paulo César Martins Lima de Carvalho e Kevin Ho King Lun, que se mantêm assim em funções, ainda de acordo com o mesmo documento.

Vão colmatar as vagas abertas com as saídas de Domingos Portela Andrade e a António Manuel Frade Saraiva, a quem o grupo, no comunicado, agradece por “todo o empenho e dedicação mostrados ao longo do período em que integraram este órgão”.