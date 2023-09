A Globo nomeou Rodrigo Nascimento para o cargo de Head of International Business para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

15 Setembro 2023, 13h24

A Globo passa a ter Rodrigo Nascimento como novo diretor em Portugal, sucedendo a Ricardo Pereira.

Rodrigo Nascimento passa a ter o cargo de Head of International Business para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

“A posição agora assumida por Rodrigo Nascimento potencializa a atuação da Globo e visa abrir conversas e fortalecer as relações existentes, sempre com o objetivo de ampliar a presença dos produtos e histórias no mercado. Portugal passa a ser um importante hub de negócios para os três territórios acima citados, reforçando a presença da marca e o desenvolvimento de novas oportunidades”, refere a estação.

Rodrigo Nascimento diz que foi “grande felicidade e entusiasmo” que aceitou este desafio profissional em Portugal, referindo que este é um território “extremamente importante e estratégico” para a Globo.

“O nosso objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho feito até então e abrir portas para novas parcerias e novos negócios. Queremos uma Globo ainda mais perto do público português”, disse Rodrigo Nascimento.

O novo diretor da Globo, em Portugal, é licenciado em engenharia industrial, e tem pós-graduação em gestão de projetos e mestrado em gestão empresarial, já passou pelas áreas da tecnologia, finanças, gestão, planeamento comercial, publicidade e, agora, desenvolvimento de novos negócios.

Rodrigo Nascimento trabalhou durante 10 anos na Sky Brasil (Pay TV) e integra os quadros da Globo há 17 anos.