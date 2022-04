Goldman Sachs diz que EUA têm 35% de hipóteses de entrar em recessão até 2024

A economia dos Estados Unidos poderá entrar em recessão nos próximos dois anos. Num relatório divulgado pelo Goldman Sachs e citados pela agência “Reuters” esta segunda-feira, 18 de abril, o banco de investimento aponta para uma probabilidade de 35%.

Na base deste valor está o facto da Reserva Federal ter pela frente a dura missão de apertar a política monetária para aliviar a inflação no país esfriar, mas sem causar uma recessão nos EUA. Para isso, a Fed terá de reduzir a diferença entre o emprego e trabalhadores e desacelerar o crescimento salarial a um ritmo consistente com a sua meta de inflação de 2%.

“Uma recessão não é inevitável dado à normalização no pós-Covid-19, mais concretamente na oferta de mão de obra e nos preços dos bens duráveis ​​ajudarão a Fed”, refere o chefe de economia do Goldman Sachs, Jan Hatzius, no relatório.

Por sua vez, os economistas apontam para uma probabilidade de 27,5%, face às previsões de 20% do mês de abril, segundo a “Bloomberg”, e esperam que a inflação norte-americana se situe nos 5,7% no último trimestre de 2022, contrariando as estimativas anteriores de 4,5%.