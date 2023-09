Ontem ficámos a saber da decisão do BCE de aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para o intervalo 4% a 4,5%. Este é o nível mais elevado da história. O Goldman Sachs e a Generali Investments comentaram a decisão.

15 Setembro 2023, 12h52

A nova redação do banco central sugere que o Conselho do BCE considera que uma taxa de depósito de 4% é adequada, tendo em conta as actuais perspectivas para a economia. Por isso os economistas do Goldman Sachs mantêm a previsão de não haver mais aumentos a partir de agora, bem como a previsão para o primeiro corte de juros ocorrer no quarto trimestre de 2024.

“O Conselho do BCE reiterou a sua dependência dos dados, prometendo que as taxas serão fixadas em níveis suficientemente restritivos durante o tempo necessário para que a inflação regresse aos 2%. Mas os responsáveis do BCE inseriram uma nova frase afirmando que as taxas directoras tinham atingido níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, contribuiríam substancialmente para o regresso atempado da inflação ao objetivo”, sublinham os economistas do Goldman Sachs.

O Conselho do BCE aumentou esta quinta-feira as taxas directoras em 25 pontos base – levando a taxa de depósito para 4%, a fim de apoiar o regresso da inflação ao objetivo dos 2%.

Embora os especialistas do BCE tenham reduzido significativamente as projecções de crescimento a curto prazo, as previsões de inflação mudaram pouco e ainda mostram uma inflação ligeiramente acima de 2% em 2025.

Embora a Presidente Christine Lagarde não tenha fechado a porta a um novo aumento da restritividade, tal exigiria provavelmente surpresas significativas no fluxo de dados, especialmente nas medidas de inflação interna. “Dado que a nossa previsão é semelhante à dos especialistas do BCE para os próximos trimestres – com estagnação do crescimento no segundo semestre e inflação subjacente de 4,1% no quarto trimestre – mantemos a nossa previsão de não haver mais aumentos a partir de agora”, refere o Goldman Sachs.

Lagarde sublinhou igualmente que a duração da manutenção das taxas na taxa máxima dependerá dos dados.

“Os anteriores ciclos de subida de taxas do G10 que terminaram em aterragens suaves mostram que o calendário e a extensão dos cortes nas taxas são essencialmente determinados pela atividade e não pela inflação. Tendo em conta a previsão dos especialistas do BCE (e a nossa) de uma retoma do crescimento em 2024, à medida que os ventos contrários diminuem, mantemos a nossa previsão para o primeiro corte no quarto trimestre de 2024”.

BCE aumenta a taxa de juro em mais 25 pontos base, mas coloca grandes obstáculos a novas subidas, sublinha a Generali Investments

Por sua vez Martin Wolburg, economista sénior da Generali Investments, concorda que “o pico do ciclo de subidas já foi atingido, dadas as perspectivas de crescimento ainda demasiado optimistas do BCE vemos o risco de um erro de política aumentar”.

No entanto “esperamos que o ciclo de flexibilização não comece antes do terceiro trimestre de 2024”.

Martin Wolburg destaca o facto de na reunião de ontem, ao contrário da última vez, a decisão do BCE ter sido apoiada por uma “maioria sólida” e não por unanimidade. “Isto não foi trivial, tendo em conta os fracos dados relativos à atividade e a revisão em baixa das projecções do BCE para o crescimento e a inflação subjacente”. A principal justificação, acrescenta, “foi que, em especial, a inflação global continua a ser considerada demasiado elevada durante demasiado tempo e que alguns indicadores das expectativas de inflação aumentaram e precisam de ser acompanhados de perto”.

O Conselho de Governadores do BCE deu a entender que, aos níveis actuais, as taxas são suficientes para reconduzir a inflação para o objetivo, mas que tal requer “uma duração suficientemente longa”.

Na sessão de perguntas e respostas, a Presidente Lagarde deu a impressão de que seria necessário muito para desencadear uma nova subida e que a tónica passa agora a ser colocada na duração do atual nível das taxas. Lagarde também desfez as especulações sobre a venda direta de obrigações.