21 Outubro 2023, 22h00

A GlobalData revelou a lista dos 20 principais advisers financeiros e jurídicos nas fusões e aquisições na América do Norte durante os três primeiros trimestres de 2023. Os critérios usados são o volume de negócios de fusões e aquisições (M&A) e o número de operações.

O Goldman Sachs e o Houlihan Lokey são os principais assessores financeiros de fusões e aquisições por valor e volume na América do Norte durante três primeiros trimestres de 2023 (até setembro).

Estes bancos de investimento foram os principais assessores financeiros de fusões e aquisições (M&A) na região dos EUA durante os três primeiros trimestres de 2023 por valor e volume (número de operações), respetivamente, de acordo com a mais recente tabela da GlobalData.

Partindo da sua base de Dados de Operações Financeiras, a empresa líder em dados e análises revelou que o Goldman Sachs alcançou a sua posição de liderança em termos de valor, prestando assessoria em operações no valor de 209,2 mil milhões de dólares. Entretanto, o Houlihan Lokey liderou em termos de volume, prestando aconselhamento num total de 113 transações.

Aurojyoti Bose, Analista Principal da GlobalData, diz mesmo que “o Goldman Sachs e o Houlihan Lokey foram os claros vencedores durante os primeiros três trimestres de 2023 em termos de valor e volume, respetivamente. O Goldman Sachs foi o único advisor a ultrapassar 200 mil milhões de dólares em valor total de negócios no período da análise e o Houlihan Lokey foi o banco de investimento que participou em mais operações”.

Uma análise da base de dados de transações financeiras da GlobalData revela que o Morgan Stanley ocupou a segunda posição em termos de valor, prestando assessoria em transações no valor de 174 mil milhões de dólares, seguido do Bank of America com 172,5 mil milhões de dólares, do JP Morgan com 159,5 mil milhões de dólares e da Centerview Partners com 134,9 mil milhões de dólares.

Entretanto, o JP Morgan ocupou a segunda posição em termos de volume com 83 transações, seguido do Goldman Sachs com 82 transações, da Evercore com 66 transações e da Piper Sandler também com 66 deals.