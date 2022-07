Google já permite a utilização de sistemas de pagamento alternativos para as aplicações Android na Europa

Esta semana, a Google anunciou que já não vai rejeitar a entrada na loja Google Play de apps para Android, que usem sistemas de pagamento alternativos ao da própria loja de forma a cumprir o que está estipulado no Regulamento dos Mercados Digitais (DMA), recentemente aprovado pela Comissão Europeia.

Se os responsáveis pelas aplicações optarem por continuar a usar o sistema de pagamento da loja, a Google irá ficar com 15% do valor da transação, se optarem por usar o seu próprio sistema de processamento de pagamentos, a comissão da Google reduz-se para 12% do valor da transação. Quem quiser optar por um sistema de pagamentos alternativo, pode registar-se aqui.

Para já, esta alteração aplica-se apenas a apps que não sejam jogos. A Google planeia criar um sistema diferente para os pagamentos que sejam feitos a partir de jogos antes que o DMA entre em vigor no Outono.

A União Europeia (UE) adotou o DMA no início deste mês. Entre outras coisas, este regulamento obriga as grandes plataformas digitais que operem dentro da UE, a permitirem aos seus clientes escolherem um sistema de processamento de pagamentos que quiserem.

No ano passado, a Coreia do Sul aprovou uma lei semelhante e, embora a Google e a Apple tenham feito alterações para cumpri-la, a solução adotada pela Google levou a um aumento de preços das aplicações Android no país.

Fora de Europa, a gigante tecnológia obriga todas as aplicações que estejam na loja a usarem o seu próprio sistema de pagamento, o que resultou numa batalha judicial com a Epic Games e a Bandcamp.