Google removeu mais de 3 mil milhões de anúncios só no ano passado

A Google removeu mais de 3,4 mil milhões de anúncios, restringiu mais de 5,7 mil milhões de anúncios e suspendeu mais de 5,6 milhões de contas de anunciantes no ano passado. A tecnológica da Alphabet bloqueou ou restringiu anúncios em mais de 1,7 mil milhões de páginas de editores de e fiscalizou aproximadamente 63 mil sites de editores de conteúdos em prol da informação fidedigna, original e adequada ao público-alvo.

“À medida que o ecossistema cresce, as estratégias de desenvolvimento e de aplicação de políticas ajudam a evitar abusos, permitindo que as empresas alcancem novos clientes e prosperem. Continuamos a investir nas nossas políticas, em equipas de especialistas e em tecnologia para implementação de políticas de forma a antecipar as possíveis ameaças”, afirma Scott Spencer, vice-presidente de Gestão de Produto, Segurança e Privacidade de Publicidade.

É por isso que em 2021 a empresa implementou uma política de multi-advertências para violações recorrentes e introduziu ou atualizou mais de 30 normas para anunciantes e editores de conteúdos, nomeadamente a proibição de transmitir informações que contradigam o consenso científico sobre alterações climáticas e uma certificação para as companhias de seguros de saúde norte-americanos para só permitirem anúncios vindos de intercâmbios governamentais, de fornecedores diretos e de corretores terceiros licenciados.

A maioria das 5 mil milhões de publicidades restringidas em 2021 dizia respeito a serviços financeiros (223 milhões), saúde/medicamentos (219,3 milhões) e outros (511,4 milhões), enquanto no caso dos anúncios removidos foram essencialmente conteúdos abusivos (652,1 milhões) e conteúdos para adultos (286, 8 milhões).

“Uma experiência de utilizador segura está sempre no centro e em primeiro lugar no processo de tomada de decisão sobre os anúncios que as pessoas veem e o conteúdo que pode ser monetizado nas suas plataformas. É por isso que milhares de Googlers trabalham em contrarrelógio para impedir o uso mal-intencionado do nosso ecossistema de publicidade e torná-lo mais seguro para pessoas, empresas e editores de conteúdo”, garante o executivo da Google, numa publicação no blog oficial da tecnológica.