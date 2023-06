Governador do Banco da Irlanda indeciso em relação a aumento dos juros depois de julho

O governador do Banco Central da Irlanda, e membro do conselho do BCE, prevê uma nova subida das taxas de juro para julho, seguindo as palavras de Christine Lagarde. Para depois de julho, já se mostrou mais receoso com novos aumentos.

24 Junho 2023, 14h27

Um metro do Conselho do Banco Central Europeu admite estar preparado para esperar e analisar cada momento, estando indeciso em relação ao aumento das taxas de juro após julho. A posição do governador do Banco Central da Irlanda, Gabriel Makhlouf, vai em sentido contrário à dos seus colegas, que já estão preparados para próximos aumentos. “Com a informação que temos atualmente, parece-me que, em julho, vamos ter outro aumento de 25 pontos-base”, confessa ao “Irish Independent, citado pela “Reuters”. “Alguns colegas sentem que devemos continuar os aumentos no outono. Já eu, estou preparado para olhar para as evidências”, assegurou, notando-se alguma insegurança em relação a futuros aumentos. “Sinto que estamos no topo da escada”, referindo-se ao fim dos aumentos das taxas de juro. “Outros podem sentir que estão mais abaixo, mas veremos”, disse. De relembrar que o BCE tem duas reuniões agendadas para depois do verão e que irão determinar novos aumentos ou uma pausa, que Christine Lagarde já admitiu como improváveis. Na última reunião, a 15 de junho, o BCE subiu as taxas de juro em 25 pontos-base.

