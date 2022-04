Governo acaba com formulário de localização de passageiros que cheguem a Portugal

O Governo decidiu revogar o regime do formulário de localização de passageiros (Passenger Locator Card).

Esta decisão foi anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira, 21 de abril.

“Os passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal Continental ou de navios cruzeiro que atraquem em Portugal Continental deixam de ter de preencher este formulário”, referiu Marta Temido.

A ministra justificou que esta decisão vem no seguimento do fim do rastreio com contactos de largos espectro de Covid-19.

Por sua vez, Mariana Vieira da Silva, não revelou uma data concreta para o fim desta medida. “Está prevista em decreto-lei e depende ainda de um caminho normal, legislativo, de envio ao Presidente da República da sua promulgação, razão pela qual não é possível adiantar uma data. O tempo da decisão política em diferentes órgãos de soberania pertence ao Presidente da República e por isso é preciso aguardarmos”, salientou a Ministra da Presidência.