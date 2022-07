Governo adjudicou o Hospital de Lisboa Oriental ao consórcio da Mota-Engil

O Governo adjudicou o novo Hospital de Lisboa Oriental (HLO) ao consórcio onde participa a Mota-Engil. O hospital será construído em regime de Parceria Público-Privada (PPP), de acordo com um despacho conjunto assinado pela ministra da Saúde e o Secretário de Estado do Tesouro assinaram esta semana.

Não foi avançado o valor da concessão.

O Ministério da Saúde, em comunicado, revelou que a obra foi adjudicada às “empresas Hygeia – Edifícios Hospitalares SGPS; InfraRed Infrastructure V Investments Limited; Mota-Engil, Engenharia e Construção; Mota-Engil Europa; e Manvia– Manutenção e Exploração de Instalações de Construção”.

A construtora já tinha sido classificada em primeiro lugar pelo júri no relatório preliminar de análise e avaliação, tendo agora garantido a adjudicação desta que é a maior obra pública lançada em Portugal em mais de uma década, destaca a newsletter da BA&N Unit Research.

O novo Hospital de Lisboa Oriental (HLO), que será construído em Marvila terá uma área total de 180 mil m2, 875 camas e vai ter todas as especialidades que hoje existem no atual Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), “a que acrescem as especialidades de Reumatologia, Medicina Nuclear e de Radioncologia, estando prevista uma ligação reforçada à Faculdade com forte componente de ensino e investigação”.

O concurso arrancou em 2017 com um preço base de 334,5 milhões de euros, mas as propostas finais ficaram baixo dos 300 milhões de euros.