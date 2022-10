Governo admite criar lei para renegociação de contratos da casa entre a banca e os clientes

O acordo alcançado entre o Governo, as entidades patronais e a UGT prevê uma avaliação do aumento dos custos com a habitação até ao final do ano, com o objetivo de se criar medidas que respondam à subida dos encargos. Além disso, nos casos de famílias com maiores dificuldades, o Executivo vai apresentar uma iniciativa legislativa para que os bancos avaliem o impacto na capacidade financeira dos clientes e apresentem propostas adequadas.

O documento, a que o Jornal Económico teve acesso, refere que haverá uma “avaliação, em sede da Comissão Permanente de Concertação Social, do impacto do aumento dos custos com a habitação no orçamento familiar, no sentido da construção de medidas que mitiguem estes mesmos impactos, até ao final do ano de 2022”.

Paralelamente, a proposta prevê que “para as situações em que se verifique um acréscimo significativo da taxa de esforço dos clientes nos contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente, em resultado da variação do indexante de referência, o Governo apresentará uma iniciativa legislativa para que as instituições de crédito e sociedades financeiras avaliem esse impacto na capacidade financeira dos clientes e, mediante a verificação de condições, formulem propostas adequadas à situação do cliente”.

O primeiro-ministro, António Costa, dará mais detalhes sobre o acordo alcançado quando o apresentar este domingo, a partir das 15h. Uma proposta já criticada pela CGTP, que ficou de fora do acordo.

Na quinta-feira, o secretário de Estado do Tesouro afirmou no Parlamento que o Governo vai “introduzir a suspensão temporária no decurso do ano de 2023 da exigibilidade da comissão de amortização antecipada” no crédito à habitação.

O objetivo é que a comissão paga à banca “não seja um entrave à renegociação do crédito ou à transferência de um banco para outro”, disse João Nuno Mendes. A proposta do Governo para ajudar as famílias num cenário de subida das taxas de juro – e consequente aumento das prestação da casa – poderá passar também pelo “refinanciamento de um crédito e a celebração de um novo” e ainda por uma “extensão do prazo de amortização” para fazer face a situações de stress, afirmou.