Governo admite reforçar aumentos das pensões se inflação for superior à esperada

O ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu esta segunda-feira reforçar as atualizações regulares das pensões, se a inflação for superior à que o Governo espera.

A lei prevê um mecanismo de atualização automática das pensões, que tem por base a evolução dos preços e da economia. Num ano marcado pelo agravamento da inflação, o Executivo decidiu limitar a aplicar dessa fórmula, mas o ministro das Finanças admitiu esta tarde que as atualizações já fixadas para 2023 poderão ser revistas, se os preços crescerem mais do que se estava a contar. A correção, garantiu Fernando Medina, será, contudo, pequena.

No arranque do próximo ano, 2,7 milhões de pensionistas vão ter direito a um aumento automático das suas pensões, que variará entre 3,53% (para as mais elevadas) e 4,43% (para as mais baixas).

Essa subida é inferior à que resultaria da plena aplicação da referida fórmula, que poderia chegar a 8%. É que o Governo usou as suas projeções macroeconómicas para perceber que atualização teriam os pensionistas em 2023 e decidiu antecipar parte desse aumento sob a forma de um suplemento que foi pago este mês, tendo, em contrapartida, limitada a subida que acontecerá no início do ano.

Ora, se a inflação anual, que será conhecida em novembro, for superior à que consta dessas projeções macroeconómicas, o ministro das Finanças garante que haverá uma correção das subidas fixadas para janeiro.

Ao contrário do que vinha acontecendo, ano após ano, desde 2017, os pensionistas com cheques mais baixos não vão ter nenhum aumento extraordinário, além da subida regular, no próximo ano.

Notícia atualizada às 18h16