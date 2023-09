O PS revela que “o Governo já tinha apresentado soluções de apoio, reforça agora as soluções de apoio, sempre ao lado dos portugueses”.

21 Setembro 2023, 18h10

Eurico Brilhante Dias, deputado do PS , falou aos jornalistas sobre as medidas que o Governo apresentou esta tarde para apoiar as famílias no crédito à habitação, salientando que “o Governo já tinha apresentado soluções de apoio, reforça agora as soluções de apoio, sempre ao lado dos portugueses”.

O deputado revela que “é com pena que registo, que alguns partidos da oposição em vez de sublinharem, de subscreverem algumas destas medidas, não só não criticam o Banco Central Europeu (BCE) pelas suas consecutivas decisões de aumentar, de forma errada, as taxas de juro, como atacam o Governo, por mais uma vez apoiar os portugueses. Como bem disse o senhor primeiro-ministro, no debate desta semana da moção de censura apresentada pela extrema-direita, o Governo continua à procura de soluções para cada problema, infelizmente, a maioria da oposição continua centrada em criar mais confusões”.

“Os portugueses hoje sabem, com mais segurança, que o Governo os vai apoiar num momento de grande incerteza, limitando, controlando o aumento das prestações, garantindo uma estabilidade da sua prestação nos próximos dois anos, quando as taxas de juro estão, dizem algumas fontes, a atingir o seu pico, e naturalmente ao fim de dois anos, esperando uma descida, acomodar este decréscimo, garantindo aos portugueses estabilidade na prestação que pagam à banca. A construção de soluções é aquilo que nos deve mover na vida politica, e é por isso que mais uma vez o Governo, estando ao lado dos portugueses, apresentou estas soluções”, revela Eurico Brilhante Dias.

O deputado destaca que algumas medidas já foram pensadas e sinalizadas em julho, mas que aguardavam uma decisão por parte do BCE para entrarem em vigor. “O Governo adota estas medidas na esteira do último aumento do BCE”.

“Os portugueses confiam no PS porque em qualquer circunstância apoia os portugueses, hoje é preciso apoiar os portugueses, e é preciso apoiar os portugueses sem que eles fiquem com um lastro negativo no Banco de Portugal, com um incumprimento. Como sabemos os maiores bancos portugueses são supervisionados pelo BCE, portanto o Governo apoiou hoje, com a convicção que temos que a inflação está a decrescer, têm vindo a decrescer e que essa tendência se vai manter, e esse é o sinal que temos de dar, é por isso que continuamos a ter medidas para apoiar o Iva Zero, também como apoiamos nos combustíveis. O Governo tem adotado medidas de apoio também para controlar a inflação, dentro de dois anos o Governo cá estará para tomar as decisões necessárias”.

Relativamente a um possível travão ao aumento das rendas para o próximo ano, o deputado do PS não adiantou valores, no entanto deixou claro que “dentro de muito pouco tempo, seguramente, o Governo irá tomar uma decisão num equilíbrio entre aquilo que é o direito de quem tem renda ter estabilidade na sua vida, mas também dos proprietários”.