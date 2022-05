Governo antecipa apoio excecional de 500 milhões de euros aos agricultores

O Executivo avançou nesta quarta-feira, 11 de maio, que o Ministério da Agricultura e da Alimentação, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, vai antecipar os 500 milhões de euros dos pagamentos do Pedido Único, valor que os agricultores só iriam receber em outubro. Esta é uma medida de resposta à crise provocada pela invasão militar da Rússia à Ucrânia e que vai permitir aos agricultores portugueses fazer face às necessidades adicionais de liquidez, nomeadamente com os fortes aumentos dos custos das matérias-primas, da energia e que afetou igualmente as cadeias de abastecimento agroalimentar.

Segundo o Executivo, o despacho conjunto, assinado pelo do ministro das Finanças, Fernando Medina, e pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, que antecipa o pagamento de 500 milhões de euros, vai beneficiar os agricultores do Continente que no ano de 2021 tenham recebido pagamentos de medidas do Sistema Integrado de Gestão e Controlo, no âmbito do Pagamento Único, que submetam as suas candidaturas ao Pedido Único (PU) até 16 de maio de 2022.

“Este apoio excecional de crise, que vai ajudar os agricultores a terem condições para produzir, será disponibilizado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, sendo para o efeito necessário a submissão do formulário do Apoio Excecional de Crise até 31 de maio”, reforça o gabinete de Maria do Céu Antunes.

No final de abril, a governante tinha já sinalizado que esta e outras medidas de emergência adotadas pelo Governo “servem para atenuar os constrangimentos de tesouraria das empresas agrícolas”. Nas declarações aos jornalistas, a 21 de abril, ao referir-se às medidas de apoio aos agricultores, Maria do Céu Antunes lembrou que o Governo baixou “em 3,4 cêntimos por litro o gasóleo agrícola”, o que vigora “numa primeira fase desde março até junho” e, posteriormente, já alargado “até dezembro”.

A isenção do IVA nos fertilizantes e nas rações animais, “um apoio dedicado com cerca de nove milhões de euros da reserva de crise que vem do orçamento de Bruxelas” e “mais de 18 milhões de euros” da proposta do Orçamento de Estado para 2022 foram outras das medidas focadas pela ministra.

Maria do Céu Antunes lembrou ainda que o setor agrícola enfrenta diversos problemas, porque, a somar aos efeitos económicos da pandemia, “os agricultores estão a sofrer com as consequências de uma seca, com um ano particularmente difícil com uma seca severa e extrema” e de “uma crise provocada por esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia”.