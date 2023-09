Projetos aprovados visam o desenvolvimento de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais “com contributo positivo para a transição climática”, explica o Ministério da Economia.

15 Setembro 2023, 12h27

O Ministério da Economia aprovou 808 projetos no âmbito dos “Vouchers para Startups” e “Vales para Incubadoras”, apoios no valor de 31,4 milhões de euros direcionados a startups e incubadoras, de acordo com informação avançada pelo Ministério liderado por António Costa Silva.

Explica esta entidade que esta ‘luz verde’ corresponde a um investimento global de 49,7 milhões de euros, apesar do investimento público ser de 31,4 milhões de euros. e que os projetos aprovados visam o desenvolvimento de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais “com contributo positivo para a transição climática e que se caracterizam pela utilização da Inteligência Artificial, Blockchain e Economia Circular”.

Relativamente ao aviso dos “Vouchers para Startups”, que tem uma dotação de 45 milhões de euros, foram aprovadas 745 candidaturas com um investimento previsto de 40,6 milhões de euros e que vão receber um apoio de 22,4 milhões de euros.

Já em relação aos “Vales para Incubadoras e Aceleradoras”, foram aprovadas 63 candidaturas com um investimento de 9,1 milhões de euros e um apoio de igual montante, sendo que este aviso tinha uma dotação de 10 milhões de euros.