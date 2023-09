O ministro das Finanças afirmou numa entrevista recente que quer alargar o âmbito do regime de apoio à bonificação do crédito às famílias com uma taxa de esforço acima dos 50%.

A próxima semana traz novidades quanto à estratégia de apoio do Governo às famílias, nomeadamente no que diz respeito ao crédito à habitação e ao pagamento das rendas de casa. A informação foi avançada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, à margem do Conselho de Ministros desta semana, pouco depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um novo aumento das taxas de juro em 25 pontos base, decisão que a governante recusou comentar. A ministra confirmou, assim, uma atualização do pacote de medidas tanto para quem tem casa comprada, como para quem tem casa arrendada. “No próximo Conselho de Ministros aprovaremos os diplomas que pretendem responder, agora de forma atualizada, e também com novas respostas, às necessidades que os portuguesas sentem no âmbito do crédito à habitação”, confirmou a governante.

De acordo com Mariana Vieira da Silva, o apoio à renda já chegou a mais de 185 mil famílias.

“A nossa expectativa é que a resposta que aprovaremos na próxima semana possa, também, constituir uma resposta a este novo contexto e uma melhoria do diploma que tínhamos aprovado antes do Verão” , continuou a ministra.

