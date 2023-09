O financiamento deste projeto destina-se a três categorias, projetos de investigação conjunta entre entidades do sistema científico e tecnológico nacional e entidades da defesa nacional, ao emprego científico para doutorados, e para a formação avançada a nível do doutoramento.

7 Setembro 2023, 14h14

O Governo aprovou a criação do programa Defesa+Ciência, que visa estimular a investigação na área da defesa nacional, que nos próximos seis anos, vai investir oito milhões de euros na valorização do capital humano, na promoção da investigação cientifica e na inovação.

O financiamento deste projeto, que integra as áreas de Defesa Nacional e da Ciência, Tecnologia e Ensino superior, destina-se a três categorias, projetos de investigação conjunta entre entidades do sistema científico e tecnológico nacional e entidades da defesa nacional, ao emprego científico para doutorados, capacitando assim os centros de investigação e experimentação militares, e para a formação avançada a nível do doutoramento.

Com este programa, o Governo continua a investir no reforço das capacidades científicas e tecnológicas nacionais, a fomentar a economia de defesa através de uma maior articulação entre empresas, instituições de ensino superior, centros de investigação e as Forças Armadas, e, sobretudo, promove a investigação, o desenvolvimento e a inovação.

Os objetivos do programa estão de acordo com a proposta apresentada à Assembleia da República, Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que define como essenciais o desenvolvimento das capacidades científicas e tecnológicas e o reforço do projeto educativo nacional, prevendo a criação de parcerias estratégicas para estimular a investigação na área da defesa.