22 Setembro 2023, 09h50

Com o aumento do custo de vida a fazer-se sentir no mercado imobiliário, o Governo vai realizar reforço nos apoios de alojamento para estudantes com bolsas de estudo que estejam deslocados na sua área de residência.

A aprovação deste reforço significativo, que o Governo anuncia entre os 8% e 38%, visa “garantir que os complementos pagos estão de acordo com o preço médio do alojamento privado praticado nas diferentes cidades do país.

Este aumento vai permitir um reforço entre os 240,20 euros e os 1.321,21 euros anuais de apoio.

Por exemplo, os bolseiros que vão estudar para os concelhos de Lisboa, Cascais e Oeiras vão receber um apoio de 456,41 euros, o maior valor, dado que o custos dos alojamentos também subiram nestas zonas. Para estes três concelhos, trata-se de um aumento de 36%.

Os estudantes que vão para o Porto receberão 432,39 euros, enquanto aqueles que vão para Faro recebeu 360,32 euros. Estes valores significam aumentos de 38% e de 25%, respetivamente.

“Com o reforço agora decidido os estudo bolseiros deslocados que estejam alojados fora de residência pública passam a receber anualmente entre 2.642,40 euros e 5.020,51 euros de apoio para custear as suas despesas de alojamento”, lê-se no comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O Governo relembra que, desde setembro de 2022, o complemento de alojamento já foi aumentado quatro vezes, entre os 17% e os 63%, “aumentando acima do que foi a evolução registada nos preços do alojamento privado”.

