Governo avalia esta quinta-feira se Portugal continua em situação de alerta (com áudio)

O Governo vai fazer uma avaliação, esta quinta-feira, sobre se Portugal continua em situação de alerta, que deverá prolongar-se até pelo menos à meia noite do dia de hoje.

O anúncio de que a situação de alerta durava até dia 21 de julho foi feita pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. “Prevê-se que a partir de dia 23 possa haver um recrudescimento das temperaturas”, disse José Luís Carneiro.

O ministro da Administração Interna explicou também que o país não está “nos níveis de risco conjugados que justificaram a situação de contingência”, justificando assim a situação de alerta.

Em situação de alerta permanece a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, a proibição da realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração, bem como a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais.

É também proibida a realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

A situação de alerta implica elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização