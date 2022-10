Governo britânico recua no corte de impostos a contribuintes mais ricos

O ministro das Finanças britânico anunciou esta manhã uma reviravolta no seu plano de corte de impostos que gerou forte tumulto nos mercados financeiros na semana passada, ao anunciar que não vai eliminar o escalão superior de 45% do imposto sobre os rendimentos, pago sobre rendimentos superiores a 150 mil libras por ano.

“Percebemos e ouvimos”, disse Kwarteng, reconhecendo que a abolição do escalão superior “tornou-se numa distração da missão primordial de enfrentar os desafios que afetam o país”, refere o ministro citado pela Lusa.

Kwasi Kwarteng manteve as outras medidas, que vão permitir um corte de impostos a 30 milhões de pessoas.

O recuo do ministro surge perante um número crescente de deputados do Partido Conservador que se opuseram à medida anunciada há apenas 10 dias, num “mini-orçamento” em 23 de setembro, que ameaçava um chumbo no Parlamento, segundo a Lusa.

A primeira-ministra, Liz Truss tinha defendido as medidas no domingo, embora reconhecendo que poderia ter “feito um melhor trabalho de preparação” para comunicar as medidas.

Truss tomou posse há menos de um mês, prometendo remodelar radicalmente a economia britânica para pôr fim a anos de crescimento lento.

A libra reagiu em alta a este recuo, mas aliviou dos ganhos pouco depois do anúncio.