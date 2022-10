Governo da Madeira acolhe projeto de apoio a doentes crónicos na gestão de medicação nas farmácias

As pessoas com doença crónica na Região Autónoma da Madeira vão passar a contar com o serviço de Preparação Individualizada da Medicação (PIM) para apoio na gestão da sua terapêutica. A medida resulta de um de um protocolo entre a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Secretaria Regional de Saúde (e mais entidades), assinado esta segunda-feira.

A PIM é, na sua essência, a organização da medicação da pessoa por toma, com o intuito de a auxiliar na gestão da sua medicação, associada a uma intervenção farmacêutica de revisão da terapêutica.

Este serviço PIM permite assim aos farmacêuticos assegurar a revisão da terapêutica, bem como a preparação individualizada da medicação, de forma a garantir que as pessoas que vivem com doença crónica tomam o medicamento certo, na dose certa, à hora certa. O objetivo é otimizar efetividade e segurança do medicamento.

Assim, as farmácias garantirão, através da PIM, o aumento do acesso das pessoas da RAM a um serviço particularmente relevante para quem toma diversos medicamentos, associado ao acompanhamento farmacoterapêutico e à promoção da adesão à terapêutica, importantes na gestão das doenças crónicas.

O protocolo será assinado no Salão Nobre do Governo Regional esta segunda-feira, dia 10 de outubro, às 15h30, pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, pela presidente da ANF, Ema Paulino, pelo presidente do Instituto da Administração da Saúde (IP-RAM) Bruno Freitas, e pelo coordenador da delegação Regional da ANAFRE-Madeira, Celso Bettencourt.

“Este protocolo reforça a intervenção profissional do farmacêutico na gestão e garantia de adesão à terapêutica por parte de pessoas que vivem com doença crónica. O projeto-piloto permite testar e preparar o alargamento a toda a Região e a todas as farmácias, de forma protocolada. O serviço farmacêutico da PIM é uma enorme mais-valia para a qualidade de vida das pessoas que vivem com doença”, refere Ema Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias.