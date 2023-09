O apoio ao combustível leva em consideração o número e a quantidade de descargas e o valor do peixe capturado. Desde o início do mandato do atual executivo madeirense já foram distribuídos 900 mil euros.

14 Setembro 2023, 07h45

A Secretaria Regional do Mar e Pescas celebrou contratos-programa no valor de 30 mil euros, que vão beneficiar 28 profissionais da pesca, que têm como intuito apoiar o combustível destas embarcações.

Esta apoio abrange embarcações com motor a diesel e com gasolina comum.

“Um dos compromissos deste Governo foi apoiar o combustível das embarcações de pesca profissional, mesmo aquelas com motores a gasolina. É uma questão de equidade, pois entendemos que o tipo de combustível utilizado pelas embarcações de pesca não pode ser um entrave aos apoios à atividade”, disse o secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha.

Este apoio leva em consideração o número e a quantidade de descargas e o valor do peixe capturado.

Desde o início do mandato do atual Governo Regional da Madeira já foram comparticipados em 900 mil euros os gastos da frota pesqueira regional com combustível e energia, salienta a Secretaria do Mar e Pescas

“Uma verba que foi complementada com mais 347 mil euros, pagos este ano, mas referentes a 2022, como apoio extraordinário do Executivo, para compensar o sector pelos custos adicionais de energia causados pela guerra na Ucrânia”, referiu a Secretaria Regional do Mar e Pescas.