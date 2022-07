Governo da Madeira investe 375 mil euros na recuperação do Centro Hípico do Porto Santo

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, revelou que o investimento na reabilitação do Centro Hípico do Porto Santo foi de 375 mil euros.

Em visita ao local, ocorrida na manhã de quarta-feira, o chefe do executivo madeirense explicou que a recuperação consistiu na recuperação das ‘boxes’ para os cavalos, infraestruturas de água, picadeiro exterior e interior bem como uma zona para uma nova área de restauração e bar, afirmando ainda que “toda a infraestrutura está funcional, modernizada e em ótimas condições”.

Miguel Albuquerque partilhou quatro objetivos para o Centro Hípico: a criação de uma escola de equitação, a promoção de passeios, devido à sua adesão turística, a realização de aulas e ações de caráter terapêutico para pessoas com necessidades especiais, bem como ainda a possibilidade de alugar temporariamente uma ‘box’ para quem tenha cavalos.

Outra novidade será o facto da Guarda Florestal ter a possibilidade de manter os seus cavalos no local, bem como a própria aquisição de mais cavalos para fins de patrulhamento.

“Temos todas as condições para termos aqui um Centro Hípico de alta qualidade ao serviço da população do Porto Santo, sobretudo a novas gerações, e ao serviço também do turismo do Porto Santo”, afirmou Miguel Albuquerque, acrescentando que o turismo equestre é importante tanto na época baixa como na época alta.