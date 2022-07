Governo da Madeira irá criar programa de apoio para famílias em risco de falhar prestação da casa

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que o Governo Regional irá lançar um programa que apoiará o pagamento da prestação bancária dos agregados, para famílias que estejam em risco de falhar a prestação da casa, “sempre que a taxa de esforço exceder o limite razoável”.

O chefe do executivo regional falava na Assembleia Legislativa da Madeira na manhã desta quinta-feira, introduzindo o debate sobre o “Estado da Região”. Quanto à medida anunciada, Miguel Albuquerque não mencionou quando o programa irá entrar em vigor.

Ainda em matéria de habitação, Miguel Albuquerque anunciou que o executivo irá construir em terrenos do Governo na Calheta e no Funchal, 270 habitações, sem revelar ainda o valor.

“Todas estas habitações serão atribuídas às famílias em regime de arrendamento acessível. Após alguns anos, através de um regime de renda resolúvel, estas poderão ser adquiridas pelas famílias”, explicou.

O governante evidenciou que, até agora, foram lançados procedimentos para adquirir 533 habitações a operadores privados em quase todos os concelhos da Madeira: 177 em Câmara de Lobos, 158 no Funchal, 84 em Santa Cruz, 36 em Machico, 30 na Ponta do Sol, 30 em Porto Santo, 20 em Santana e 18 em São Vicente.

Os apoios às cooperativas de habitação serão retomados, “à semelhança do que aconteceu nos anos 90”, com o objetivo de permitir às famílias adquirirem habitações a preços “muito inferiores” aos preços de mercado,

Miguel Albuquerque vincou a conjugação dos apoios às cooperativas de habitação a custos controlados através do Programa PRAHABITAR que irá atribuir às famílias um apoio financeiro a fundo perdido (cerca de 20% do valor do imóvel), algo que o governante diz que irá permitirá aumentar “substancialmente” a oferta de habitação acessível no mercado regional.