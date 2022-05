Governo da Madeira já esgotou diferencial fiscal de 30% no ISP, justificam PSD e CDS

O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca afirmou que o diploma apresentado pelo PCP na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) que visa a aplicação do diferencial fiscal em 30% no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) na Madeira, encontra-se “desfasado no tempo em dois meses” visto que “os 30% permitidos no gasóleo do ISP estão neste momento no limite”. Em linha com as declarações do CDS, o deputado do PSD Rafael Carvalho afirmou por seu turno que as “medidas preconizadas neste projeto do PCP estão já implementadas pelo Governo Regional.

O líder parlamentar centrista Lopes da Fonseca considera que cabe ao Governo da República a redução de impostos, ilustrando para o facto de que, em território continental, 57% da carga fiscal da gasolina “é à custa dos impostos, muito superior à Alemanha ou Bélgica, que são países com rendimentos superiores. Para o gasóleo a carga fiscal é de 52%, superior a países como a Espanha e a Grécia.

“É a classe média que está a pagar isto”, lamentou o parlamentar do CDS, algo que já está a acontecer com o atual Orçamento do Estado, afirmou, acrescentando que “o Governo da República mais uma vez vai delapidar a pouca capacidade que deu à função pública, quando uma taxa de inflação já supera os 4%, e a classe média é que vai pagar toda esta situação de recessão e austeridade”.

O deputado do PSD, Rafael Carvalho, afiançou que nesta matéria “o Governo Regional está atento e tem tido resposta adequada”, mas que “não tem capacidade financeira para cobrir custos adicionais” da inflação consequente do conflito europeu entre a Ucrânia e a Rússia.

Contudo, a redução de impostos “tem sido uma marca deste Governo”, considerou o deputado social-democrata, exemplificando também com medidas de cariz social como o Programa Gás Solidário e a tarifa social de energia que beneficiam cerca de 22 mil famílias, lembrou. Quanto ao ISP, o deputado recordou que este imposto foi reduzido progressivamente ao longo dos últimos sete anos e que só no mês de março essa redução deu-se três vezes.

“Ciente da preponderância deste custo na economia regional, o Governo Regional criou um apoio extraordinário ao setor de transporte público de passageiros e mercadorias de 702 mil euros”, vincou Rafael Carvalho, afirmando que tal demonstra “a capacidade do Governo para implementar medidas de apoio à economia”.

Quanto ao consumo, o Governo Regional implementou medidas que permitem suster custos inerentes. O ISP incidente sobre o gasóleo colorido foi reduzido ao máximo permitido, “beneficiando todo o setor dos transportes”, susteve o deputado social-democrata, exemplificando com a redução em 9,8 cêntimos do gasóleo e da gasolina em 10,1 cêntimos ocorrida esta semana na Madeira.

O deputado evidenciou que, ao contrário da situação ao nível da República, onde há liberalização do preço dos combustíveis, na região, o Governo Regional define os preços por portaria semanalmente. Com redução do ISP em Portugal continental, “os consumidores não foram beneficiados porque os agentes comerciais absorveram o desconto e aí sim contribuíram para a especulação e aumento das margens de lucro”, acusou.