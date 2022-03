Governo da Madeira lança concurso público para espetáculo de fim-de-ano no valor de 1,1 milhões de euros

O Governo da Madeira já lançou o concurso público para o espetáculo de fogo-de-artifício, da passagem do ano 2022/2023, no valor de 1,1 milhões de euros, de acordo com portaria publicada em jornal oficial.

Para 2022 estão previstos 55 mil euros e um milhão de euros transita para 2023, diz a portaria das Secretarias Regionais das Finanças e do Turismo e Cultura.

“O encargo para o ano de 2023, será inscrito na respetiva proposta de orçamento”, refere a portaria publicada em jornal oficial.

Em 2022 foi alocado 1,1 milhões de euros para o fornecimento, instalação, e queima de fogo-de-artifício para as festas de natal e ano novo.

No ano anterior tinha ficado definido, através de vários portarias do executivo madeirense, que seriam gastos 1,9 milhões de euros com a montagem e desmontagem de iluminações decorativas, nas Festas de Natal e Passagem de Ano 2020/2021 e 2021/2022 e nas Festas de Carnaval 2021 e 2022.