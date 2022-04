Governo da Madeira quer modernizar Jornal Oficial e garantir acesso universal e gratuito

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia afirmou ser intenção do Governo Regional a modernização do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), bem como a garantia de um acesso público universal e gratuito a todo o seu conteúdo e funcionalidades.

O governante interviu na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), no dia 27 de abril, na apreciação da proposta de decreto legislativo que prevê esta intenção, salientando o objetivo do Governo Regional em garantir a modernização da administração pública da região, bem como salvaguardar os princípios da “transparência, eficácia e eficiência” do executivo regional.

“O que se preconiza com esta proposta, é a implementação de novos procedimentos que redefinam algumas vertentes dos diplomas na génese do JORAM que se encontram desfasadas da realidade atual”, explicou Rogério Gouveia, destacando a importância de atualizar o Jornal à nova realidade em que o uso da internet é massificado.

Assim, “o que se pretende e que o JORAM se apresente como modelo idêntico à realidade de outros jornais oficiais em matéria de consulta e disponibilização da informação dos atos normativos do Governo Regional e outras entidades públicas ou privadas sujeitas ao dever de publicação de atos”, disse ainda o governante, destacando que o diploma em discussão não causa impacto relevante no atual enquadramento jurídico, visando reconhecer o acesso gratuito por via eletrónica.