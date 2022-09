Governo dá mais tempo aos jovens para se candidatarem aos estágios na Função Pública

O Governo decidiu alargar o período de candidaturas ao programa de estágios na Administração Pública. Os jovens têm agora até domingo, dia 2 de outubro, para preencherem o formulário e darem seguimento ao pedido. Os que forem selecionados terão direito a uma bolsa mensal que ultrapassa os mil euros brutos.

O EstágiAP XXI destina-se aos jovens com até 30 anos, que se encontrem à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à sua área de formação e nível de qualificação e possuam uma qualificação de nível superior que corresponda, pelo menos, ao grau de licenciado.

Os estágios têm a duração de nove meses, a tempo completo ou parcial, estando a eles associada uma bolsa mensal correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior, acrescida de subsídio de refeição e de seguro de acidentes de trabalho, isto é, os jovens selecionados recebem uma bolsa mensal 1.059,59 euros, valor ao qual se soma o subsídio de refeição de 4,77 euros por dia útil.

Além disso, a participação neste programa, destaca o Ministério da Presidência, majora em dois valores a classificação dos estagiários em concursos para organismos públicos, designadamente na modalidade de contrato por tempo indeterminado, no período de dois anos após o termo do estágio.

“O EstágiAP XXI, com mais de 1600 vagas, é uma oportunidade para jovens licenciados exercerem funções adequadas às suas qualificações, promovendo o desenvolvimento e a melhoria dessas qualificações num contexto de trabalho adequado através do contacto com a realidade da Administração Pública, das suas regras, boas práticas e do próprio sentido de serviço público”, salienta o gabinete de Mariana Vieira da Silva.

As candidaturas devem ser feitas online, conforme já explicou o Jornal Económico, havendo vagas em vários serviços públicos e em diversas áreas do país.

Esta é uma das medidas pensadas pelo Governo para promover o rejuvenescimento da Administração Pública.