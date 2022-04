Governo e operadoras assinam acordo para fornecer 16 mil cartões de telemóvel a refugiados ucranianos

O Governo assinou um acordo de colaboração com a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL) e seus associados MEO, NOS e Vodafone, bem como com a operadora NOWO, para a atribuição de serviços de comunicações eletrónicas aos beneficiários de proteção temporária provenientes da Ucrânia, em território nacional.

Com esta ação, lêse no comunicado divulgado esta quinta-feira pelos Ministérios da Digitalização e da Modernização Administrativa, Proteção Civil, Igualdade e Migrações e Infraestruturas, “o Governo pretende facilitar e promover a comunicação dos cidadãos ucranianos com o seu país de origem e o seu processo de acolhimento em Portugal”.

No total serão distribuídos 16 mil cartões de comunicações. Desses, 15 mil serão da Altice, Nos e Vofadone, e outros mil da Nowo.

Para aceder a este serviço, os interessados elegíveis terão que se deslocar a lojas identificadas pelas operadoras e apresentar um documento de identificação e número de processo atribuído pelo SEF e o preenchimento de uma declaração produzida para este efeito.

Com este acordo, os cidadãos maiores de idade, terão acesso, todos os meses (durante três meses), a: 500 minutos de comunicações de voz para redes fixas e móveis nacionais; 200 minutos de comunicações de voz para redes fixas e móveis da Ucrânia; 5 gigabytes (GB) de comunicações de dados e 10 GB de comunicações de dados para apps de messaging, tipo Whatsapp, Messenger, Kik, Line ou WeChat.