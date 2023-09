O Presidente da República considera que há uma almofada financeira que pode ser utilizada em 2024 em caso de necessidade. “É um elogio que faço: a gestão orçamental foi criteriosa. Por vezes, o senhor governador do Banco de Portugal não gosta que se fale em folga para não dar a sensação de facilidade”, afirmou.

2 Setembro 2023, 14h55

O Presidente da República disse este sábado que o Governo tem uma almofada financeira que pode ser utilizada no próximo ano caso haja necessidade de acudir às empresas e famílias, porque tem havido uma “gestão orçamental criteriosa”.

“O Governo está atento ao que é preciso lançar de liquidez na economia, que se repercute no Orçamento do Estado para 2024”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem da visita à 21ª edição da Vindouro, em São João da Pesqueira.

“Liquidez na economia significa folga, no quadro do PRR e no quadro da gestão orçamental. É um elogio que faço ao Governo: a gestão orçamental foi criteriosa. Por vezes, o senhor governador do Banco de Portugal não gosta que se fale em folga para não dar a sensação de facilidade…”, acrescentou.

Para o Chefe de Estado, ainda existe uma “incógnita” a nível macroeconómico porque existem sinais de que o investimento externo vai continuar e o investimento privado interno poderá subir, mas a taxa de inflação também tem aumentado. Ademais, a economia portuguesa teve um crescimento praticamente nulo no segundo trimestre em comparação com os primeiros três meses do ano.

“Há, da parte do Governo, atenção aos sinais – são sinais, porque ninguém tem a certeza – de desaceleração na recuperação. Noutros países, nomeadamente a Alemanha, isso parece ser evidente. Se há desaceleração na recuperação de economias importantes da Europa isso chega a Portugal. Daí a atenção à evolução do turismo e das exportações”, referiu o Presidente da República nas declarações à imprensa aquando da passagem por aquela que é a maior e mais antiga feira de vinhos do Douro.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou ainda a ocasião para se mostrar “preocupado” com as eleições europeias, que serão responsáveis por medir o pulso da política na Europa.