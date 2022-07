Governo francês oferece 9,7 milhões pelo controlo total da elétrica EDF

O governo francês está disposto a desembolsar 9,7 mil milhões de euros (9,85 mil milhões de dólares) para assumir o controlo total da elétrica EDF, anunciou ontem, terça-feira, o Ministério das Finanças.

O acordo de compra possibilitará assegurar a gestão daquele que é o maior operador de energia nuclear da Europa, numa altura em que a Europa enfrenta uma crise energética espoletada pela guerra na Ucrânia.

A declaração do Ministério das Finanças francês, à qual a “Reuters” teve acesso, indica que o governo ofereceria aos acionistas minoritários da EDF 12 euros por ação, um prémio de 53% ao preço de fecho no dia 5 de julho, um dia antes de o governo anunciar a sua intenção de nacionalizar totalmente o grupo.

As ações da EDF, que retomaram a negociação na terça-feira após uma suspensão de uma semana enquanto se aguardavam os detalhes do plano de compra do governo, dispararam 15% para 11,80 euros até às esta manhã.

Atualmente, o Estado francês possui 84% da EDF. O grupo tem sido prejudicado por cortes não planeados na sua frota nuclear, atrasos e custos excessivos na construção de novos reatores, e limites tarifários impostos pelo governo para proteger as famílias do aumento dos preços da eletricidade.

O grupo viu-se obrigado a comprar eletricidade no mercado a preços elevados e a vendê-la a níveis mais baratos aos seus concorrentes devido à guerra na Ucrânia.

De acordo com o ministério, a nacionalização da EDF irá aumentar a segurança das suas reservas energéticas à medida que a Europa procura alternativas ao fornecimento de gás russo.

Por normal, França exporta eletricidade nesta altura do ano, mas as circunstâncias vividas na Europa ditaram a necessidade da importação de Espanha, Suíça, Alemanha e Grã-Bretanha.

“A nacionalização é, em última análise, a única forma de salvar a empresa e assegurar a produção de eletricidade”, explicou Ingo Speich, chefe de sustentabilidade e governação empresarial da Deka Investment, que tem uma pequena participação na EDF.

“Este é um passo amargo mas necessário”, sublinhou.