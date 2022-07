Há seis anos à frente da Fundação CCB – e com mais três pela frente – Elísio Summavielle sente que ainda há metas por atingir. Nenhuma delas pequena, como conta em entrevista ao Etc. Garantir a sustentabilidade económica da Fundação, abri-la estatutariamente (e financeiramente) aos privados e, assim, reduzir a dependência face ao Estado são as principais. E, de permeio, lidar com o seu “segundo emprego”: ser o fiel depositário das obras de arte de Joe Berardo arrestadas pela Justiça. Um mundo de trabalho pela frente.