Governo terá de analisar estes dois relatórios para decidir qual a percentagem da companhia aérea que vai privatizar.

12 Setembro 2023, 12h30

O Governo português já recebeu as avaliações preliminares da TAP elaboradas pela EY e pelo Banco Finantia. A informação é avançada esta manhã pela “Bloomberg”. A publicação nota que o Governo deverá avançar com o processo de venda já este mês.

De relembrar que a Parpública, instruída pelo Governo, contratou a Ernst & Young (EY) e o Banco Finantia, tal como avançado em primeira mão pelo Jornal Económico, para realizar uma avaliação à venda da companhia aérea nacional, de forma a perceber qual o seu valor.

Agora, o Governo de António Costa terá de analisar as avaliações entregues para avançar para o processo de privatização.

O Governo pretende ainda ficar com uma pequena percentagem da empresa, pelo que os relatórios são importantes para a decisão final da percentagem a vender, e posteriormente qual o melhor interessado.

As duas consultoras terão de entregar os relatórios finais até ao fim do mês, sendo que tudo indica que o Executivo quer deixar tudo preparado para finalizar a venda no início do próximo ano.

De relembrar que já existem vários interessados na TAP, nomeadamente a dona da Iberia e British Aiways (IAG), a Lufthansa e a Air France-KLM, sendo que um grupo de portugueses, onde se encontra o ex-administrador Humberto Pedrosa, pode avançar com uma proposta, mantendo o capital da TAP todo em Portugal.