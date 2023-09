O lançamento vai decorrer na Conferência Internacional, em Lisboa, onde se vai debater sobre a necessidade da transição dos modelos de negócio tradicionais para um novo modelo que atenda a preocupações ambientais, sociais e de boa governação.

Na próxima segunda-feira o Governo vai lançar a estratégia Nacional ESG para PME exportadoras. Tratam-se de regras internacionais que as empresas vão ter de cumprir até 2027, de forma a não ficarem excluídas dos mercados externos e da cadeia de valor de grandes clientes internacionais.

Pela sua dimensão exportadora, as empresas estão expostas às tendências do comércio internacional e serão, no imediato, as mais impactadas pelas novas regras. Com a entrada em vigor desta estratégia o objetivo é que em três anos a totalidade das empresas consiga responder às exigências ESG e que todas possam contribuir para reforçar o papel de Portugal na implementação da Agenda 2030.

O lançamento vai decorrer na Conferência Internacional, em Lisboa, onde se vai debater sobre a necessidade da transição dos modelos de negócio tradicionais para um novo modelo que atenda a preocupações ambientais, sociais e de boa governação – ESG, Environment, Social & Governance, na sigla inglesa.

A “Conferência Internacional | Estratégia ESG para PME Exportadoras” já conta com mais de 700 empresas inscritas e vai contar com um painel alargado de oradores nacionais e internacionais.