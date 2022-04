Governo não dá aumentos salariais extra à Função Pública para “conter a inflação”, diz STE

Apesar da escalada da inflação, o Governo continua a recusar dar aumentos salariais intercalares aos funcionários públicos. À saída da reunião desta quarta-feira com a ministra da Presidência, a líder do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues, adiantou ao jornalistas que o Executivo de António Costa acredita que “com a perda real dos salários” vai conseguir “conter o processo de inflação”. “É falso. Este não é o caminho que desejamos”, sublinhou a sindicalista.

No início do ano, os trabalhadores da Administração Pública viram os seus salários subir 0,9%, atualização que teve por base a evolução anual dos preços registada até novembro de 2021 deduzida da deflação verificada em 2020.

Entretanto, por efeito também da guerra em curso na Ucrânia, a inflação disparou, prevendo o Governo que, em 2022, se fixe em torno de 4%. Ainda assim, o Executivo tem rejeitado avançar com aumentos extra para os funcionários públicos, posição que foi confirmada na reunião desta quarta-feira entre a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e os sindicatos que representam os trabalhadores do Estado.

À saída desse encontro, a líder do STE disse: “Nesta primeira reunião com o ministério que vai agora tratar das questões da Função Pública, as nossas prioridades apontaram para uma atualização remuneratória superior àquela que foi definida pelo anterior Governo. Foi objeto de negociação, não houve acordo e o Governo impôs uma atualização remuneratória ade 0,9%. Agora, o Governo vem dizer que 0,9% é uma atualização que mantém e que tem como objetivo conter a inflação. Ou seja, é pedido aos trabalhadores públicos – e, penso, por arrastamento aos restantes trabalhadores – que, da sua remuneração, contenham um pouco da inflação.”

Maria Helena Rodrigues sublinhou que “é falso” que com a perda real dos salários se consiga mitigar a escalada da inflação, uma vez que essa evolução tem na sua origem motivos “que vêm de fora”.

Segundo as contas do STE, os trabalhadores da Administração Pública vão sofrer, sem uma atualização extra, uma perda real dos seus rendimentos na ordem dos 3%, continuando a divergir das condições de trabalho dos outros cidadãos da Europa, segundo salientou a referida sindicalista.

A líder do STE frisou ainda que lhe pareceu que não há margem para haver uma evolução nesta questão e esclareceu que o Governo entende que não precisa de reunir com os sindicatos a propósito da proposta de Orçamento do Estado para 2022 – que foi entregue na semana passada na Assembleia da República –, uma vez que já fez esse processo no âmbito da proposta orçamental que a esquerda ajudou a chumbar no final de 2021.

Sobre as demais matérias relativas à Administração Pública (nomeadamente, as carreiras e o sistema de avaliação de desempenho), o Executivo indicou esta quarta-feira, segundo Maria Helena Rodrigues, que o horizonte são os quatro anos e meio da corrente legislatura. “E a isto chamam de negociação coletiva”, atirou.

Questionada sobre eventuais protestos, a líder do STE sublinhou que as lutas têm custos para os trabalhadores, não sinalizando a possibilidade de qualquer greve ou manifestação.