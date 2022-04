Governo não garante aumentos salariais em linha com a inflação na Função Pública em 2023

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, sinalizou esta quarta-feira que o Governo estará disponível para discutir atualizações salariais na Função Pública para 2023, mas não garantiu que essas subidas feitas serão em linha com a inflação registada este ano, que, segundo a previsão que consta da proposta de Orçamento do Estado, deverá rondar os 4%.

“Na discussão do Orçamento do Estado para 2023, cá estaremos para retomar a discussão sobre a atualização salarial anual, tendo em conta diferentes fatores, como a evolução da inflação face ao sucesso da medidas que tomámos, a situação internacional que se viver e, como sempre, a situação económica e financeira do país”, sublinhou a governante.

Questionada sobre se o Executivo estava, assim, a recuperar o compromisso de dar aos funcionários públicos aumentos em linha com a inflação registada no ano anterior (ou seja, a inflação verificada em 2022 para as atualizações de 2023), Mariana Vieira da Silva detalhou que a atualização salarial anual em cima da mesa não terá em conta apenas a inflação, mas também, e mais precisamente, “a avaliação que for feita da natureza da inflação nesse momento”, o sucesso das medidas que estão a ser tomadas para conter a evolução dos preços e a situação do país.

“Todos os passos que são dados têm de ser sustentáveis no tempo e, por isso, a situação do país será muito importante”, destacou.

No que diz respeito a 2022, a ministra da Presidência salientou que a atual escalada da inflação é transitória, pelo que o Governo tem escolhido agir sobre os preços e não sobre os salários. Por outras palavras, os funcionários públicos não vão ter mesmo qualquer aumento intercalar, além da atualização de 0,9% que lhes foi garantida em janeiro deste ano, com base na evolução dos preços registada até novembro deduzida da deflação verificada em 2020.

De notar que os sindicatos têm reivindicado aumentos salariais extra, daí que, à saída das reuniões desta quarta-feira com a ministra da Presidência, se tenham mostrado desapontados e indicado que vão agora avaliar que respostas dar.

Confrontada com este possível aumento da agitação social, Mariana Vieira da Silva sublinhou que a proposta de Orçamento do Estado que está agora em discussão na Assembleia da República melhora os rendimentos das famílias portuguesas e insistiu que a massa salarial da Administração Pública (que inclui, também, progressões e promoções) deverá aumentar 2,5%, este ano. Se incluirmos as novas admissões, a variação deverá ser mesmo de 3,6%, frisou a ministra.

À parte dos salários, Mariana Vieira da Silva deixou o compromisso que, assim que o Orçamento do Estado esteja aprovado, o Governo “dará início a um quadro negocial” em quatro frentes (simplificação do recrutamento, revisão da tabela remuneratória única, revisão das carreiras técnicas superiores e revisão do sistema de avaliação de desempenho), mas com uma “perspetiva a quatro anos e meio”, isto é, em linha com o horizonte da legislatura.

A ministra não quis, de resto, comprometer-se com uma data para o fim desses processos negociais, nem para a entrada em vigor do que daí resultar.

Até à aprovação do Orçamento do Estado para 2022, o Governo não deverá voltar a reunir com os sindicatos da Administração Pública, já que considera que a negociação relativa às matérias orçamentais foi feita no final de 2021, no âmbito da OE que acabou por ser chumbado.